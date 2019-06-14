США направляют в Оманский залив ракетный эсминец в связи с атакой на танкеры, сообщает Центральное командование США (CENTCOM), в сферу ответственности которого входит Ближний Восток, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Корабль ВМС США Mason (DDG 87) находится на пути к месту происшествия для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Корабль Mason (DDG 87) - эсминец класса Arleigh Burke с управляемым ракетным вооружением, среди которого есть и ракеты Tomahawk.

В командовании также сообщили, что 21 моряк из атакованного танкера Kokuka Courageous по-прежнему находятся на борту другого американского эсминца Bainbridge.

"Мы не потерпим никакого вмешательства в действия корабля ВМС США Bainbridge", - подчеркнули в CENTCOM.

Также в командовании добавили, что война с Ираном не отвечает стратегическим интересам США и мирового сообщества, но американцы и их союзники готовы защищать свободу судоходства и торговли в регионе.

"Мы не заинтересованы в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Мы будем защищать наши интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах и не в интересах международного сообщества", - отмечают в CENTCOM.

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