Трампа попросили объяснить отправку дополнительных войск на Ближний Восток

Американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа объяснить, зачем Пентагон направляет тысячу военных на Ближний Восток для противостояния Ирану, напомнив, что конгресс не объявлял войну Ирану, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник министерство обороны США сообщило, что США готовятся отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе. Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток. Он отметил, что эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.

"Куда эти военные будут направлены? Какова их задача? Будут ли они делать что-то помимо обеспечения безопасности иракских сил и защиты свободы судоходства в международных водах? Будут ли они оказывать давление на Иран?" - интересуются в письме к президенту Трампу сенатор-демократ Тим Кейн и республиканец Майк Ли. Сенатор от штата Виргиния Тим Кейн опубликовал текст письма на своем сайте.

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