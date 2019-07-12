США одобрили поставки Германии противоракет на $401 млн

12 июля 2019 23:23 (UTC+04:00)

Американская администрация приняла решение продать Германии противоракеты на сумму $401 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Разрешение получено, в частности, на продажу Берлину 50 ракет PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования. В указанную сумму также включено обслуживание данных вооружений.

С точки зрения Пентагона, продажа ракет "укрепит безопасность союзника по НАТО". Как подчеркивается в заявлении, для Вашингтона важно, чтобы у Германии имелась эффективная система ПРО.

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодателей теперь есть 30 дней на рассмотрение этого военного контракта и его возможное блокирование.

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