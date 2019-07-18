Болтон заявил, что США приветствуют реформы в Узбекистане

18 июля 2019 05:05 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты приветствуют реформы в Узбекистане, которые оказывают положительное влияние на весь регион. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, написал в среду в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

"Провел сегодня великолепную встречу с министром иностранных дел Узбекистана Камиловым. Мы обсудили широкий спектр общих интересов, а также наиболее эффективные пути развития нашего партнерства. Мы приветствуем реформы в Узбекистане и их положительное влияние на всю Центральную Азию и рассчитываем на углубление сотрудничества между США и Узбекистаном", - отметил Болтон.

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