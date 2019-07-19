Береговая охрана США потребовала ледоколы для конкуренции с РФ в Арктике

19 июля 2019 04:43 (UTC+04:00)

США нужны шесть новых ледоколов, чтобы успешно конкурировать с Россией в Арктике, заявил замглавы Береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель, Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нам нужны как минимум шесть ледоколов, в том числе три тяжелых. Пока у нас есть единственный ледокол Polar Star, и ему 40 лет", - заявил вице-адмирал на конференции по влиянию таяния арктических льдов на операции ВМС.

Он также заявил, что Россия создала в Арктике шести новых баз и построила шесть новых ледоколов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен "российскими притязаниями на международные воды Северного морского пути, включая недавно анонсированные планы соединить его с китайским морским "Шелковым путем".

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