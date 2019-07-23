В Equifax заявили, что выплатят более $670 млн из-за утечки данных

23 июля 2019 08:54 (UTC+04:00)

Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит $671 млн по требованию властей страны в связи с тем, что хакеры в 2017 году получили доступ к данным примерно 145 млн его клиентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте компании.

Как уточняется в документе, Equifax достигла договоренности с рядом регуляторов США, в том числе с Федеральной торговой комиссией (ФТК), а также властями почти всех американских штатов. Согласно условиям соглашения, судебные разбирательства в отношении компании будут прекращены.

Примерно $425 млн из указанной суммы будут направлены на оказание поддержки лицам, которым был нанесен ущерб из-за утечки данных. Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ФТК, Equifax готова оказать этим людям бесплатно ряд услуг или компенсировать понесенные ими убытки.

В сентябре 2017 года бюро сообщило, что подверглось кибератаке. Злоумышленники, согласно последним оценкам, получили доступ к данным примерно 145 млн клиентов Equifax. Хакерам стали известны их имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт примерно 209 тыс. человек.

По данным газеты The Wall Street Journal, в Equifax обнаружили признаки взлома в июле 2017 года. После этого были вызваны специалисты в области компьютерной безопасности, которые помогли устранить уязвимые места в защите систем компании. Само бюро раскрыло информацию о кибератаке только 7 сентября 2017 года.

Компания Equifax была основана в 1899 году. Ее головной офис находится в Атланте (штат Джорджия).

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