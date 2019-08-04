Стрельба в Техасе будет расследоваться как преступление на почве ненависти

4 августа 2019 09:35 (UTC+04:00)

Стрельба, устроенная в супермаркете техасского Эль-Пасо 21-летним Патриком Крузиусом, будет расследоваться как преступление, совершенное на почве ненависти, сообщил журналистам шеф местной полиции Грэг Аллен, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сейчас мы располагаем манифестом этого человека, который в определенной степени свидетельствует о том, что он потенциально может быть обвинен в преступлении на почве ненависти", - сказал полицейский.

Большинство населения Эль-Пасо, расположенного на границе с Мексикой, является испаноговорящим.

Как сообщалось, задержанный Крузиус перед тем, как открыть стрельбу, опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против "иностранного засилья".

Аллен также уточнил, что, по предварительным данным, в результате стрельбы погибли 20 человек, еще 26 получили ранения.

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