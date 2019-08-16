Трамп заявил, что США и Британия быстро продвигаются к заключению торгового соглашения

16 августа 2019 05:20 (UTC+04:00)

США и Великобритания быстро продвигаются на пути к заключению двустороннего торгового соглашения. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом в штат Нью-Гэмпшир, где он выступит перед сторонниками, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я говорил с ним [премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном] вчера и собираюсь поговорить снова. <...> Думаю, мы заключим фантастическое и большое торговое соглашение с Великобританией", - сказал fамериканский лидер, отметив, что Вашингтон и Лондон "быстро продвигаются вперед" в этом направлении.

По мнению Трампа, США стоит расширять взаимодействие с Великобританией в сфере бизнеса. "Нам нужно вести гораздо больше бизнеса с Великобританией. <...> Я не хочу говорить, что [Великобритания наш] ближайший [союзник], потому что не хочу обидеть других людей и страны, но, разумеется, [Великобритания] - один из наших ближайших союзников в мире", - добавил президент.

Ранее на этой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с главой Минфина Великобритании Саджидом Джавидом возможность заключения временного торгового соглашения между двумя странами. Как сообщил во вторник агентству Reuters на условиях анонимности источник в американской администрации, такое соглашение может вступить в силу 1 ноября - на следующий день после запланированной даты Brexit.

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