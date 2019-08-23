В США семь человек госпитализировали после аварийной посадки самолета Hawaiian Airlines

23 августа 2019 07:37 (UTC+04:00)

Авиалайнер американской компании Hawaiian Airlines, следовавший из Окленда (Калифорния) в Гонолулу (Гавайи), совершил экстренную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту, в результате чего семь пассажиров были госпитализированы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг вечером телеканал CNN.

Пострадавшие, среди которых двое детей, были доставлены в больницы в связи с проблемами с дыханием, их жизни ничто не угрожает. Дым, отмечает телеканал, начал заполнять салон самолета, в котором находились 184 пассажира и семь членов экипажа, за 20 минут до приземления, после чего было принято решение об экстренной посадке. Для эвакуации людей после успешного приземления использовались надувные трапы.

Авиакомпания пока не установила причины задымления во время полета своего лайнера.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мост Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке был закрыт полтора часа из-за подозрительного пакета
США 08:15
Абэ рассчитывает обсудить с Трампом во Франции ситуацию на Ближнем Востоке
В мире 07:18
Представители США и "Талибана" начали переговоры в Дохе
США 04:11
США и Китай провели телефонные переговоры по вопросам торговли
США 03:45
Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
США 03:19
Срок действия предложения Анкаре о покупке ЗРС США Patriot истек
США 02:55
Лента новостей
Мост Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке был закрыт полтора часа из-за подозрительного пакета
США 08:15
Дмитрий Панкин: ЧБТР расширяет финансирование в Азербайджане (ЭКСКЛЮЗИВ)
Финансы 08:00
Абэ рассчитывает обсудить с Трампом во Франции ситуацию на Ближнем Востоке
В мире 07:18
Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями"
В мире 06:39
Президент Филиппин прибудет в Китай с визитом 28 августа
В мире 06:14
Британская береговая охрана спасла 50 беженцев, пытавшихся пересечь Ла-Манш
Европа 05:48
Bloomberg: ФАУ планирует привлечь неопытных пилотов для тестирования нового ПО для 737 MAX
США 05:19
В ДТП на востоке Кубы погибли шесть человек
Другие страны 04:55
В HP сообщили о смене президента и гендиректора
ИКТ 04:29