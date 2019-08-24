США могут обложить пошлинами вина Франции в ответ на цифровой налог - Трамп

24 августа 2019 08:43 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты могут обложить таможенными пошлинами французские вина в ответ на введенный Парижем цифровой налог, который затрагивает, в частности, американские компании. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на саммит Группы семи во Францию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мне не нравится то, что сделала Франция, - отметил Трамп, говоря о решении Парижа ввести цифровой налог. - Я не хочу, чтобы Франция облагала налогами наши компании, это очень несправедливо. Если они это сделают, мы будем взимать пошлины с их вин".

Президент США ранее неоднократно грозил ввести тарифы на французские вина.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что не будет препятствовать отставке главы ФРС
США 10:01
Трамп ожидает, что переговоры на саммите G7 будут очень продуктивными
США 09:21
Трамп: США готовы к переговорам с Китаем, несмотря на повышение пошлин
США 07:49
США и Япония достигли договоренности по торговому соглашению
США 07:10
Во Франции задержали 17 человек в ходе беспорядков перед саммитом G7
Европа 05:17
Трамп предложил Болсонару помощь в борьбе с пожарами в Амазонии
США 04:23
Лента новостей
Пожар в Гирканском национальном парке полностью потушен
Происшествия 10:02
Трамп заявил, что не будет препятствовать отставке главы ФРС
США 10:01
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:59
Уровень реализации инвестиционных проектов в Узбекистане ниже планируемого
Бизнес 09:40
На Израиль надвигается сильная жара
Израиль 09:38
Трамп ожидает, что переговоры на саммите G7 будут очень продуктивными
США 09:21
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 09:06
СМИ: Гаити может столкнуться с топливным кризисом из-за долгов
Другие страны 08:55
СМИ: "Реал" предложит ПСЖ за футболиста Неймара двух игроков и €120 млн
Спорт 08:26