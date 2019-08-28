Белый дом: политическая часть "сделки века" не будет опубликована до выборов в Израиле

28 августа 2019 20:49 (UTC+04:00)

Политическая часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, который намерен предложить Вашингтон - так называемой сделки века - не будет обнародована до парламентских выборов в Израиле, которые намечены на 17 сентября. Соответствующее сообщение разместил в среду в Twitter помощник американского президента и спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы решили, что не будем публиковать идеи установления мира [между Палестиной и Израилем] (или его [плана] части) до выборов в Израиле", - написал он.

На полях прошедшего в городе Биарриц саммите Группы семи президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что и Израиль, и Палестина согласятся со "сделкой века". Он также указал, что политическая часть этого документа может быть обнародована до парламентских выборов в Израиле.

В конце июня Белый дом опубликовал экономическую часть плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация, а также ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.

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