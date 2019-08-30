В США в центрах содержания мигрантов зафиксировали эпидемию свинки

30 августа 2019 13:24 (UTC+04:00)

Рост числа заболеваний эпидемическим паротитом, более известным как свинка, отмечен за последний год в центрах содержания мигрантов в США. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе, который был подготовлен Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 1 сентября 2018 года по 22 августа текущего года подтверждены 898 случаев заболевания свинкой среди совершеннолетних мигрантов в 57 центрах содержания в 19 штатах", - отмечается в нем. Кроме того, 33 случая были выявлены у сотрудников этих учреждений. 94% заболевших - мужчины. Почти половина всех случаев заболевания была зарегистрирована в центрах, расположенных в штате Техас, граничащим с Мексикой.

Как указали представители Таможенно-пограничной службы США, слова которых приводит телекомпания ABC, "из-за краткосрочного пребывания в центрах содержания мигрантам, как правило, не делают прививки от инфекционных заболеваний".

Эпидемический паротит - острая вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Первые симптомы заболевания - головная боль, недомогание и лихорадка, сопровождающиеся характерным набуханием околоушной (слюнной) железы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти США намерены ослабить ограничения на объем выбросов метана в атмосферу
США 13:00
В США создали командование Космическими силами
США 12:04
Американская компания открыла новое газоконденсатное месторождение в Узбекистане
Энергетика 11:28
В NASA завершили монтаж экспериментального вертолета на новом марсоходе
США 10:00
США вновь выразили недовольство властями Армении
Армения 09:21
Bloomberg: США задумались о взыскании с Китая имперских долгов
В мире 08:24
Лента новостей
ОБСЕ впервые пришлет 300 наблюдателей на выборы в Узбекистане
Бизнес 14:04
В Японии сотрудников головного офиса Toyota эвакуировали из-за задымления
Другие страны 14:04
Компания Az-Granata огласила размеры экспорта алкогольной продукции за рубеж
Бизнес 14:01
Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия
Казахстан 14:00
Генплан Баку будет утвержден в следующем году - комитет
Общество 13:44
Питер Тейс: Риторика Пашиняна представляет угрозу для международных инвесторов, которые хотят работать на Южном Кавказе
Точка зрения 13:40
Казахстан станет первым покупателем новых российских авиалайнеров
Бизнес 13:34
Потенциал Азербайджана позволяет развивать винный туризм - председатель ассоциации
Бизнес 13:27
Завтра в Баку возможен дождь
Общество 13:26