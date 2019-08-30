В США в центрах содержания мигрантов зафиксировали эпидемию свинки

Рост числа заболеваний эпидемическим паротитом, более известным как свинка, отмечен за последний год в центрах содержания мигрантов в США. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе, который был подготовлен Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 1 сентября 2018 года по 22 августа текущего года подтверждены 898 случаев заболевания свинкой среди совершеннолетних мигрантов в 57 центрах содержания в 19 штатах", - отмечается в нем. Кроме того, 33 случая были выявлены у сотрудников этих учреждений. 94% заболевших - мужчины. Почти половина всех случаев заболевания была зарегистрирована в центрах, расположенных в штате Техас, граничащим с Мексикой.

Как указали представители Таможенно-пограничной службы США, слова которых приводит телекомпания ABC, "из-за краткосрочного пребывания в центрах содержания мигрантам, как правило, не делают прививки от инфекционных заболеваний".

Эпидемический паротит - острая вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Первые симптомы заболевания - головная боль, недомогание и лихорадка, сопровождающиеся характерным набуханием околоушной (слюнной) железы.

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