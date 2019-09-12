Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы

12 сентября 2019 08:13 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы, следует из опубликованного документа в Федеральном реестре США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трамп также продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы". Исполнительный указ о санкциях за вмешательство был подписан 12 сентября 2018 года с возможностью ежегодного продления.

"Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава изменила результаты голосования на каких-либо выборах в США, иностранные державы исторически стремились использовать в своих интересах свободную и открытую политическую систему Америки. В последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства", - говорится в заявлении Трампа.

Президент отметил, что возможность повлиять на выборы за пределами США "по-прежнему представляет значительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

"По этой причине чрезвычайное положение, объявленное 12 сентября 2018 года, должно оставаться в силе после 12 сентября 2019 года", - говорится в документе.

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