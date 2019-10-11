Трамп пригласил эмира Кувейта посетить Белый дом в 2020 году

11 октября 2019 07:24 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пригласил эмира Кувейта Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха посетить Вашингтон, сообщил Белый дом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент согласился принять эмира в Белом доме в ходе его визита в США в следующем году", - говорится в сообщении.

Трамп также был "рад услышать, что эмир чувствует себя лучше", уточнил Белый дом.

Эмир, которому 90 лет, планировал посетить Вашингтон ранее в этом году, но был вынужден отложить визит по медицинским соображениям и вместо этого прошел обследование в одной из больниц США.

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