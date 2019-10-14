В США представят резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что конгрессмены-демократы предложат резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить решение о выводе войск с севера Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Hill.

По данным газеты, Шумер заявил, что провел встречу со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которой они договорились, что предложат совместную резолюцию относительно решения Трампа и военной операции Турции в Сирии.

"Мы представим сенату и палате представителей … совместную резолюцию, призывающую президента отменить свое решение, чтобы сделать все возможное для защиты курдов, сделать все необходимое, чтобы не дать террористам ИГ сбежать, а также чтобы убедиться, что Турция придерживается существующих соглашений с США и касательно Сирии", - приводит газета слова Шумера.

Сенатор также отметил, что, по его мнению, резолюция, которая еще разрабатывается, получит "значительную поддержку обеих партий".

"Конгресс должен проголосовать, чтобы выступить против этого (решения Трампа) и потребовать стратегию для полного уничтожения ИГ", - написал Шумер в Twitter.

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