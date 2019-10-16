На нефтебазе в США загорелись три резервуара

16 октября 2019 05:49 (UTC+04:00)

Три резервуара загорелись на нефтебазе в округе Контра-Коста в Калифорнии, сообщает местные пожарные службы в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пожар разразился на нефтебазе NuStar. Причина возгорания пока неясна.

Офис шерифа рекомендует жителям близлежащих территорий не выходить на улицу, закрыть окна и двери, выключить нагревательные приборы, кондиционеры и вентиляторы, заклеить щели в окнах и дверях клейкой лентой или завесить их влажными полотенцами.

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