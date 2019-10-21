На корабле ВМС США установят первый боевой лазер

США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, лазерный комплекс, который доставили на базу ВМС США в Сан-Диего, был разработан американской военно-промышленной компанией Northman Grumman. Компания выиграла контракт на производство боевого лазера в 2015 году. Как пишет издание, комплекс установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).

Сообщается, что мощность луча лазера будет достигать 150 кВт, что позволит с повышенной эффективностью поражать небольшие суда и беспилотные летающие аппараты.

ВМС США сообщили о планах установить лазерный комплекс на корабле-доке USS Portland (LPD-27) в 2018 году.

По данным портала, испытание боевого лазера было запланировано на четвертый квартал 2019 финансового года, однако, вероятно, это произойдет позже запланированных сроков.

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