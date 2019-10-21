Министр энергетики США покинет свой пост 1 декабря

Министр энергетики США Рик Перри намеревается покинуть свою должность в начале декабря текущего года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник издание The Hill.

По словам представителя энергетического ведомства, Перри "намерен покинуть министерство энергетики 1 декабря", пишет издание. На прошлой неделе президент Дональд Трамп объявил о планируемой отставке Перри, заявив при этом, что тот продолжит возглавлять Минэнерго США до конца года. Точную дату ухода министра американский лидер не назвал.

Как сообщало агентство Bloomberg, информация о грядущей отставке Перри появилась в американских СМИ еще за несколько недель до того, как об этом было объявлено официально. Как отмечалось, это было связано со скандалом, касающимся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, президент США считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.