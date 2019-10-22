США начали обсуждать с Японией размещение новых ракет средней дальности

22 октября 2019 05:17 (UTC+04:00)

США начали консультации с японской стороной по поводу развертывания новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета Asahi Shimbun.

"18 октября представитель США высокого ранга прибыл в Японию, чтобы встретиться с представителями оборонного ведомства, МИД, а также национального Совета безопасности. Что касается [размещения новых ракет], то эта [тема] стояла в повестке дня", - приводит издание слова неназванного американского военного чиновника.

Вместе с тем не ясно, упоминала ли американская сторона на переговорах развертывание новых вооружений именно в Японии. Ранее министр обороны США Марк Эспер высказывал намерение разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и, по всей видимости, в качестве одного из вариантов Вашингтон может рассматривать Японию, отмечает газета.

2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие ДРСМД. США свои действия объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Президент России Владимир Путин заявлял, что появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ и создаст новые угрозы.

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