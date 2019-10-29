Спецназ США в ходе операции на севере Алеппо захватил пятерых террористов

29 октября 2019 02:34 (UTC+04:00)

Отряд спецназа США провел операцию на севере провинции Алеппо, в ходе которой были захвачены пять террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Mayadeen, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, американские военнослужащие высадились с трех вертолетов в районе лагеря беженцев Джиср-эш-Шуюх возле пограничного города Джераблус (95 км от Алеппо), который находится под контролем вооруженных формирований сирийской оппозиции.

Под Джераблусом 27 октября был ликвидирован один из ближайших сподвижников главаря ИГ Абу Хасан аль-Мухаджир, который считался официальным представителем этой террористической группировки. Операцию там провели курдские бойцы из коалиции "Силы демократической Сирии" совместно с военными США.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении этой операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.

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