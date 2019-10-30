Госсекретарь США призвал к скорейшему формированию нового правительства Ливана

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал лидеров политических сил в Ливане способствовать скорейшему формированию нового правительства страны после отставки премьер-министра Саада Харири.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в его заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Госдепартамента.

"В свете отставки премьер-министра Харири Соединенные Штаты призывают политических лидеров Ливана в срочном порядке поспособствовать формированию нового правительства, которое сможет построить стабильный, процветающий и безопасный Ливан, в котором будут обеспечиваться нужны всех его граждан", - подчеркнул Помпео.

"Любое насилие и провокационное поведение должны прекратиться, мы призываем армию Ливана и службы безопасности продолжать обеспечивать права и безопасность протестующих", - отметил он.

Во вторник Харири подал президенту республики Мишелю Ауну прошение об отставке с поста главы коалиционного кабинета. Такое решение было принято на фоне продолжающихся с 17 октября массовых акций протеста, парализовавших Ливан. Демонстранты на центральных площадях Бейрута требовали отставки коалиционного кабинета, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

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