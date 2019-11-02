Белый дом готов к импичменту Трампу в палате представителей

Белый дом ожидает, что демократы в палате представителей проголосуют за импичмент президенту Дональду Трампу, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы готовы к тому, что импичмент произойдет. (Спикер палаты представителей) Нэнси Пелоси очень ясно дала понять, что демократы в палате проголосуют", - сказала Гришэм в интервью Fox News.

"Я бы не сказала, что это (импичмент — ред.) гарантировано, но да, мы этого ожидаем", - сказала исполняющий обязанности пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Накануне палата представителей проголосовала за начало формальной процедуры импичмента Трампу. Как ожидается, расследование завершится голосованием о том, следует ли отстранить президента от власти. Демократы, инициировавшие импичмент, составляют большинство в палате представителей, но в сенате большинство за республиканцами, которые на данный момент не намерены отстранять Трампа от власти.

Демократы начали процедуру импичмента Трампу за предположительное давление на власти Украины с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией.

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