В Госдепе заявили, что США почти ничего не известно о новом главаре ИГ

США практически ничего не знают о личности того, кто стал новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду журналистам на брифинге представитель Госдепартамента высокого ранга.

По его словам, американские власти "почти ничего" не знают о новом главаре боевиков. "Этот парень, по-видимому, никому не известен. Никто не знает о его прошлом", - отметил дипломат.

"Мы думаем, что знаем о нем немного, но недостаточно, чтобы я даже рассказал вам <...> Но то немногое, что мы знаем о нем, нас не впечатляет, - заключил представитель Госдепартамента. - Другое дело, в Ираке он или в Сирии, мы считаем, что долго он на этом свете не протянет".

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты точно знают, кто стал новым главарем ИГ. Позднее на брифинге для журналистов координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс ушел от ответа на вопрос о том, известно ли точно Вашингтону, кто стал новым главарем ИГ.

О ликвидации главаря ИГ Трамп объявил 27 октября. По его словам, аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в провинции Идлиб. Президент США поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны России заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.

29 октября Трамп также заявлял о ликвидации наиболее вероятного преемника аль-Багдади.

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