В США более десяти человек отравились веществом Super 8 в ресторане

Один человек погиб и десять госпитализированы в результате инцидента с химическим веществом в ресторане Buffalo Wild Wings в американском штате Массачусетс, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент в городе Берлингтон произошел в четверг вечером во время уборки помещения с помощью чистящего средства Super 8. Один из сотрудников почувствовал себя плохо, он был госпитализирован и скончался в больнице.

Еще в местные больницы были доставлены десять пострадавших, в том числе двое посетителей.

Вещество Super 8 на основе гидрохлорита натрия является распространенным средством для дезинфекции, сообщает телеканал.

"Это обычное вещество, которое применяют для мытья пола. По неизвестной причине оно вступило в какую-то реакцию, которая привела к инциденту", - заявил глава городской пожарной службы Майкл Паттерсон.



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