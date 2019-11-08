В США заявили, что не ведут разработку гиперзвукового ядерного оружия

Соединенные Штаты не занимаются на данном этапе разработкой гиперзвуковых ядерных вооружений. Об этом заявила в четверг на встрече с журналистами руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Лиза Гордон-Хэгерти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы упомянули гиперзвук. Мы в настоящее время, в отличие от других стран, не занимаемся ядерным гиперзвуковым [оружием]. Мы рассматриваем [другие] программы, чтобы посмотреть, что можно сделать в плане <...> противовоздушной обороны", - сказала американский специалист высокого ранга. Она не только возглавляет НУЯБ, но и занимает пост заместителя министра энергетики США. В Соединенных Штатах ядерный военный комплекс находится в ведении Минэнерго.

При этом Гордон-Хэгерти несколько раз отрицательно ответила на дополнительный вопрос о том, означают ли ее высказывания, что США в настоящее время даже не ведут исследований в области создания упомянутых вооружений. "Изучение - это другая история. Нам таких указаний в настоящее время не давалось. Мы это изучали в 80-е годы, в прошлом", - сказала шеф профильного американского ведомства, подчеркнув, что "текущего исследования нет".

Комментируя ход модернизации американского стратегического ядерного арсенала, она подтвердила, что вверенное ей управление уже произвело "засекреченное число" модернизированных боеголовок малой мощности W76 (тип W76-2), которые предназначены для установки на баллистические ракеты морского базирования. Кроме того, Гордон-Хэгерти подчеркнула, что эксперты американского правительства сейчас не усматривают никаких "крупных проблем" в дальнейшей реализации программы модернизации ядерной бомбы B61 (тип B61-12). НУЯБ не считает, что в эту программу следует вносить какие-то кардинальные изменения, добавила Гордон-Хэгерти.

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