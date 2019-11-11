Экс-постпред США назвала бывших сотрудников Белого дома, действовавших против Трампа

11 ноября 2019 01:03 (UTC+04:00)

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в своей новой книге "Со всем должным уважением" выразила мнение, что экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон, а также прежний руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли во время своей работы на президента Дональда Трампа действовали против него. Выдержки из ее мемуаров приводит в воскресенье газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Келли и Тиллерсон признались мне, что, когда выступали против президента, продолжали соблюдать субординацию, они пытались спасти страну, - пишет Хейли. - Они говорили, что именно их, а не президентские решения соответствуют американским интересам. [По их словам,] президент не знал, что делает".

Тиллерсон также заявлял Хейли, что в результате действий Трампа, если бы они не контролировались, могли погибнуть люди, утверждается в книге. Экс-госсекретарь США отказался прокомментировать изданию вышедшие мемуары, а Келли сообщил, что всегда старался предоставить президенту максимально открытые, законные и соответствующие нормам этики советы, "в чем и может заключаться его вина".

Хейли также заявила, что поддерживала практически все решения Трампа, касавшиеся его внешней политики, которые зачастую встречали сопротивление американского истеблишмента. В числе таких мер она упомянула перенос посольства США в Израиле в Иерусалим, выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана и Парижского соглашения по климату. Однако экс-постпред при ООН отметила, что высказывала свои опасения в связи с политикой главы вашингтонской администрации в отношении Москвы после встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году в Хельсинки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США намерены охотиться за преемником аль-Багдади
США 10 ноября 22:23
В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400
Турция 10 ноября 21:19
В США на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта пострадали фанаты
Другие страны 10 ноября 15:07
В центре Нью-Йорка установили 23-метровую рождественскую ель
США 10 ноября 10:53
В США регулятор проверит, есть ли дискриминация при выдаче кредитов держателям Apple Card
США 10 ноября 07:18
Трамп заявил, что не собирается возвращаться на телевидение после президентства
США 10 ноября 01:53
Лента новостей
Вице-президент Боливии вслед за главой страны подал в отставку
В мире 02:41
В Мексике неизвестные в ходе разбойного нападения похитили золотые слитки на $26 млн
Другие страны 02:20
ДТП в Турции: есть погибший и пострадавшие
Турция 01:57
Источник сообщил о минометном обстреле Алеппо боевиками
Арабские страны 01:24
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке из-за протестов
Другие страны 01:06
Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку
Другие страны 00:42
Первые данные экзитполов опубликованы после выборов президента Румынии
В мире 00:17
Крупнейший профсоюз Боливии призывает Моралеса уйти с поста президента
Другие страны 00:01
В Испании завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах
Европа 10 ноября 23:44