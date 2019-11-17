В Сан-Диего пять человек, включая трех детей, погибли при стрельбе

Пять человек, включая трех детей, погибли в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в субботу, сообщает телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, рано утром в службу 911 поступил звонок, но в трубке можно было расслышать только звуки спора. Еще один звонок поступил от соседей, которые сообщили о звуках выстрелов.

Выехавший на место наряд сквозь окно увидел лежавшего в доме в крови ребенка и проник в дом. На месте были обнаружены мертвые мужчина и женщина, а также тело трехлетнего ребенка. Дети пяти и девяти лет скончались позже в больнице. Еще один мальчик 11 лет прооперирован, о его состоянии не сообщается.

По данным телеканала, в доме проживала женщина с четырьмя детьми. Какое отношение имел к ним мужчина, пока не установлено. Полиция считает, что подозреваемый - в числе погибших, однако не уточняет, кто именно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.