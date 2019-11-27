Трампа пригласили на слушания по импичменту

Комитет палаты представителей по судебным делам пригласил президента США Дональда Трампа на слушания по импичменту 4 декабря, говорится в письме президенту от главы комитета Джерролда Надлера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трамп не исключил, что даст показания в конгрессе в рамках рассмотрения импичмента.

"Если вы хотите принять участие в слушаниях, пожалуйста, сообщите комитету как можно скорее, но не позднее 6 (часов) вечера 1 декабря 2019 года", - пишет Надлер Трампу в письме, которое опубликовал комитет. Он также попросил Трампа определиться к тому времени с кандидатурой юриста, который будет представлять президента в комитете.

"Напоминаю, что участие президента и его адвоката в прошлом описывалось комитетом не как право, а как привилегия и знак вежливости (со стороны конгресса - ред.)", - добавил Надлер.

"Хотя мы и приглашаем вас на эти слушания, тем не менее мы напоминаем вам, что если вы продолжите отказывать нам в предоставлении свидетелей и документов... то председатель имеет право применить соответствующие меры", - заключил глава комитета.

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