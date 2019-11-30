США нанесли воздушный удар по объектам террористов на юге Сомали

30 ноября 2019 19:30 (UTC+04:00)

Вооруженные силы США нанесли авиаудар по целям террористической организации "Аш-Шабаб" на юге Сомали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу на своем официальном сайте Африканское командование Вооруженных сил США (АФРИКОМ).

"В координации с правительством Сомали 30 ноября был произведен воздушный удар по террористам "Аш-Шабаб" в районе города Джилиб", - отмечается в заявлении. Подчеркивается, что сейчас идет оценка проведенной операции. "Ни один мирный житель не пострадал в результате удара", - отмечает АФРИКОМ.

Ранее в нынешнем году США уже наносили удары по целям в Сомали с помощью бесплотных летательных аппаратов. Большинство полетов в воздушном пространстве Сомали, согласно южноафриканскому изданию DefenceWeb, совершается дронами США, которые базируются на крупной американской базе в соседнем Джибути.

Одновременно АФРИКОМ завершает в Сомали строительство лагеря Баледогл, где предполагается развернуть группу беспилотников. Построенная там еще советскими военными взлетно-посадочная полоса должна быть отремонтирована к концу декабря. Имеющая длину в 3 км и ширину в 40 м она позволит лагерю Баледогл принимать любые виды самолетов ВВС США.

Созданная в Сомали в 2004 году группировка "Аш-Шабаб" потерпела стратегическое поражение летом 2011 года, когда была вынуждена оставить столицу страны. С тех пор она перешла к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его западными союзниками. Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

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