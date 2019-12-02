Экс-конгрессмен Джо Сестак выходит из борьбы за пост президента США

2 декабря 2019 03:20 (UTC+04:00)

Бывший конгрессмен-демократ и отставной адмирал ВМС Джо Сестак решил выйти из борьбы за пост президента США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спасибо вам за эту бесценную возможность, однако я завершаю нашу совместную кампанию", - говорится в заявлении, которое Сестак опубликовал в Twitter.

Он был одним из последних демократов, присоединившихся к президентской гонке.

Джо Сестак был членом палаты представителей США от Пенсильвании с 2007 по 2010 годы. Он дважды пытался избираться в сенат, но обе попытки были неуспешными.

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