Трамп остался доволен докладом республиканцев по "липовому импичменту"

Президент США Дональд Трамп заявил, что прочитал доклад республиканцев по импичменту и остался им доволен, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Только что приземлился в Великобритании, направляюсь в Лондон на завтрашнюю встречу НАТО. До приземления я прочитал доклад республиканцев по липовому импичменту. Отличная работа!" - написал Трамп у себя в Twitter.

Ранее американские СМИ сообщили, что республиканцы в палате представителей США подготовили ответ на еще не опубликованный доклад демократов по импичменту Трампа и отвергли обвинения в адрес главы государства. Республиканцы не усмотрели ничего "по сути неправильного" в действиях администрации Трампа в отношении Украины и детально оправдывают политику администрации по этому вопросу. Свидетельства того, что Трамп требовал от властей Украины политических услуг в обмен на помощь, республиканцы назвали слухами и умозаключениями демократов, заранее настроенных на импичмент.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

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