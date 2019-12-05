США утверждают, что задержали в Оманском заливе судно с иранским оружием

5 декабря 2019 02:38 (UTC+04:00)

Экипаж эсминца США задержал в Оманском заливе судно с частями ракет, принадлежащих, как утверждается, Ирану.

Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителей американской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников, эсминец Forrest Sherman провел задержание еще на прошлой неделе. На борту американские военные обнаружили части ракет. Экипаж судна был передан йеменской береговой охране, а груз находится в распоряжении США.

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