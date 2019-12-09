В WhatsApp появилась новая функция

9 декабря 2019 05:59 (UTC+04:00)

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания. Нововведение представлено на сайте whatsapp.any.do, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Функция, созданная совместно с сервисом напоминаний Any.do, называется WhatsApp Reminders ("WhatsApp Напоминания") и доступна по платной подписке на всех устройствах с установленным мессенджером.

Для создания задачи необходимо отправить соответствующее сообщение боту Any.do с указанием времени напоминания. Кроме того, для автоматического формирования задачи можно пересылать сообщения, полученные от других собеседников.

Ранее сообщалось о тестировании разработчиками WhatsApp новой функции, позволяющей автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.

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