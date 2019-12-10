Оборонный бюджет США на 2020 год запрещает передачу Турции F-35

10 декабря 2019 08:07 (UTC+04:00)

Согласованный конгрессом США оборонный бюджет запрещает передачу Турции американских самолетов F-35, следует из опубликованного документа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. По нему еще предстоит голосование. После этого, в случае одобрения, документ поступит на подпись президенту США.

"Запрещает передавать F-35 Турции", - говорится в документе.

Отмечается, что приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 представляет собой важную сделку, подпадающую под закон CAATSA, вследствие чего президент США должен ввести санкции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трюдо и Трамп обсудили процесс ратификации нового североамериканского торгового соглашения
Другие страны 06:57
Город во Флориде, где произошла стрельба, подвергся кибератаке
США 04:53
Блумберг заявил, что при победе на выборах вернет США в Парижское соглашение по климату
США 03:56
В Турции задержаны 65 нелегалов
Турция 03:29
Лавров проведет переговоры с Помпео в Вашингтоне
Россия 01:52
Подписано соглашение о подключении АЭС "Аккую" к энергосистеме Турции
Турция 01:26
Лента новостей
В Баку горит торговый центр
Происшествия 08:35
Министерство: TAP и IAP могут обеспечить безопасность газоснабжения для Хорватии
Энергетика 08:00
КНДР может запустить ракету большой дальности до 25 декабря
Другие страны 07:35
Транспортный самолет ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктику
В мире 07:18
Трюдо и Трамп обсудили процесс ратификации нового североамериканского торгового соглашения
Другие страны 06:57
В Эр-Рияде пройдет юбилейный саммит аравийских монархий
Арабские страны 06:16
Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
Другие страны 05:56
Город во Флориде, где произошла стрельба, подвергся кибератаке
США 04:53
В Триполи 40 человек пострадали в беспорядках
Арабские страны 04:17