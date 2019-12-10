Оборонный бюджет США на 2020 год запрещает передачу Турции F-35

Согласованный конгрессом США оборонный бюджет запрещает передачу Турции американских самолетов F-35, следует из опубликованного документа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. По нему еще предстоит голосование. После этого, в случае одобрения, документ поступит на подпись президенту США.

"Запрещает передавать F-35 Турции", - говорится в документе.

Отмечается, что приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 представляет собой важную сделку, подпадающую под закон CAATSA, вследствие чего президент США должен ввести санкции.

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