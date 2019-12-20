В Пентагоне заявили об очень высоком уровне боевой готовности из-за КНДР

Соединенные Штаты поддерживают высокий уровень боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР. Об этом заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли, отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать слова заместителя главы МИД КНДР Ли Тэ Сон о наличии у Пхеньяна некоего "рождественского подарка" для США. "Корея является одним из тех мест в мире, где мы всегда поддерживаем очень высокий уровень боеготовности", - отметил генерал.

Выступавший в Пентагоне министр обороны Марк Эспер при этом подчеркнул, что "политическое решение является наилучшим способом обеспечения прогресса в деле денуклеаризации [Корейского] полуострова".

"Я надеюсь, что мы сможем снова запустить процесс [переговоров] и остаться на дипломатическом пути", - отметил Эспер. При этом Милли заметил: "Мы готовы к чему угодно".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.