В Пентагоне заявили об очень высоком уровне боевой готовности из-за КНДР

20 декабря 2019 21:37 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты поддерживают высокий уровень боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР. Об этом заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли, отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать слова заместителя главы МИД КНДР Ли Тэ Сон о наличии у Пхеньяна некоего "рождественского подарка" для США. "Корея является одним из тех мест в мире, где мы всегда поддерживаем очень высокий уровень боеготовности", - отметил генерал.

Выступавший в Пентагоне министр обороны Марк Эспер при этом подчеркнул, что "политическое решение является наилучшим способом обеспечения прогресса в деле денуклеаризации [Корейского] полуострова".

"Я надеюсь, что мы сможем снова запустить процесс [переговоров] и остаться на дипломатическом пути", - отметил Эспер. При этом Милли заметил: "Мы готовы к чему угодно".

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