В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет

Бюро переписи населения США в понедельник опубликовало отчет, согласно которому в 2019 году в стране был зафиксирован самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Hill со ссылкой на отчет ведомства.

Согласно пресс-релизу Бюро переписи, в уходящем году число жителей США выросло примерно на 1,5 миллиона человек, что составляет менее половины процента. Таким образом, число американцев в 2019 году составило 328 миллионов человек.

Отмечается, что это самый низкий показатель темпов роста населения в США со времен Первой мировой войны.

Как сообщает газета, только в восьми штатах страны сохранился рост уровня рождаемости, в то время как в 42 штатах и столичном округе Колумбия в 2019 году рождаемость была ниже, чем в 2018 году. Согласно отчету ведомства, смертность превышает рождаемость в четырех штатах: Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт и Западная Вирджиния.

"Хотя естественный прирост является основной причиной роста численности населения США, он замедляется в течение последних пяти лет. Естественный прирост, или когда рождаемость превышает смертность, впервые за десятилетия опустился ниже одного миллиона человек в 2019 году", - заявляет демограф Бюро переписи населения США Сандра Джонсон.

Кроме того, замедлению темпов роста численности населения также способствовало снижение уровня международной миграции в США. В 2019 году уровень миграции в Соединенные Штаты сократился до 595 тысяч человек, что стало самым низким показателем за последнее десятилетие, в то время как в период с 2015 по 2016 года он превышал 1 миллион человек.

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