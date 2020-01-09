Церемония вручения "Оскара" снова осталась без ведущего

9 января 2020 07:46 (UTC+04:00)

Очередная церемония вручения наград премии "Оскар", которая станет 92-й по счету, второй год подряд пройдет без ведущего. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, стало известно в Twitter Американской киноакадемии.

В публикации говорится, что на церемонии будут присутствовать знаменитости, ожидаются яркие выступления и сюрпризы. Однако пункт с ведущим перечеркнут.

В прошлом году комедийный актер Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения наград "Оскар". В итоге премия была вручена без ведущего.
Свое решение артист объяснил ситуацией вокруг ЛГБТК-сообщества. По данным СМИ, на комика обрушилась волна критики из-за опубликованных с 2009 по 2011 год твитов, в которых он нелестно отзывался о гомосексуалистах. Он принес им извинения за свои "жесткие слова в прошлом".

В шорт-лист премии "Оскар" в этом году вошли две российские картины: короткометражный мультфильм Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" и фильм "Дылда" Кантемира Балагова.
Согласно графику киноакадемии США, список номинантов огласят 13 января. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.

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