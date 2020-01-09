США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

9 января 2020 09:21 (UTC+04:00)

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Рейтер.

По словам Крафт, США стремятся "не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима".

Кроме того, постпред написала, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани "оправдано" статьей 51 Устава ООН, которая дает государство право на самооборону. Крафт также подчеркивает, что авиаудары США по иракскому шиитскому ополчению "аль-Хашд аш-Шааби" 29 декабря 2019 года были нанесены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке".

Ранее американские военные провели операцию по убийству Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было.

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