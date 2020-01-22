Дональд Трамп: импорт Китая из США в скором времени составит $250 млрд

22 января 2020 16:24 (UTC+04:00)

Китай в недалеком будущем будет импортировать товары из США на сумму более $250 млрд. С такой оценкой президент США Дональд Трамп выступил в среду на пресс-конференции в Давосе по итогам поездки на Всемирный экономический форум, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это случится в скором времени <...> Китай будет закупать товары из нашей страны на сумму более $250 млрд, это грандиозно. Это цифры, о которых никто раньше не слышал", - отметил глава Белого дома.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.

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