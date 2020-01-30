Уоррен Баффетт продает свой медиабизнес

Миллиардер Уоррен Баффетт продаст свою компанию BH Media Group и газету Buffalo News медиахолдингу Lee Enterprises. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, в прошлом году Баффетт жаловался на изменяющийся рынок СМИ и признавал, что не видит способа сделать свои издания прибыльными. В свою очередь, BH Media Group в последние годы сокращала штат сотрудников в принадлежащей ей СМИ из-за снижения доходов от размещения рекламы.

Согласно условиям сделки, Lee Enterprises купит порядка 80 ежедневных и еженедельных изданий за $140 млн, при этом принадлежащий Баффетту холдинг Berkshire Hathaway выделит Lee Enterprises кредит на 25 лет на сумму $576 млн.

Баффет неслучайно сделал выбор в пользу Lee Enterprises - эта компания осуществляет управление BH Media Group с 2018 года, помимо этого она владеет 46 газетами и более 300 изданиями в 21 штате США. "У нас нет интереса продавать группу кому-либо еще по одной простой причине: мы верим, что Lee Enterprises лучше всего подготовлены к тому, чтобы справиться с вызовами в этой сфере", - приводит агентство заявление Баффетта.

Уроженец Омахи (штат Небраска) Уоррен Баффетт в 2008 году возглавлял список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Это издание сейчас оценивает состояние бизнесмена в $89,9 млрд - третье место по данному показателю в мире и в США. За феноменальное рыночное чутье и практически безошибочные экономические прогнозы 88-летний Баффетт получил прозвище "Оракул из Омахи".

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