Ариана Гранде установила рекорд прослушиваний на Spotify

Американская певица и автор песен Ариана Гранде стала первой исполнительницей, чью музыку из трех разных альбомов проигрывали на стриминговом сервисе Spotify 3,5 миллиарда раз, сообщает NME со ссылкой на Твиттер-аккаунт сервиса chartdata.

Речь идет о пластинках "My Everything", "Dangerous Woman" и "thank u, next".

В конце января на певицу подали в суд за то, что она использовала песню рэппера Джоша Стоуна в создании своего хита "7 Rings". Исполнитель, выступающий под псевдонимом DOT утверждает, что Гранде взяла слова из его трека 2017 года "You Need It, I Got It" и ритмический рисунок.

Песни Арианы часто бьют рекорды на сервисе Spotify.

