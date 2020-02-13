Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий Трампа по Ирану

США 13 февраля 2020 23:19 (UTC+04:00)
Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий Трампа по Ирану

Американский сенат одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном, следует из итогов голосования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В поддержку данной резолюции проголосовали 55 сенаторов, 45 - против.

Ранее палата представителей США приняла аналогичную резолюцию, которая, однако, не имеет силы закона. Принятый сенатом документ отличается по структуре и тексту. Его судьба вряд ли увенчается успехом, поскольку Трамп не намерен ее одобрять. Он уже обрушился на резолюцию с критикой, заявив, что это является попытками демократов помешать республиканцам, и что сейчас "не время проявлять слабость".

Документ был внесен на рассмотрение демократом Тимом Кейном. Текст резолюции обязывает Трампа "прекратить все враждебные действия, направленные против Ирана, в течение 30 дней".

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