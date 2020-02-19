Трамп рассматривает возможность посетить Олимпиаду в Токио

Президент США Дональд Трамп рассказал во вторник, что рассматривает возможность посетить летние Олимпийские игры 2020 года в Токио по приглашению японского премьер-министра Синдзо Абэ. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он [Трамп] сказал, что его пригласили в Токио на Игры 2020 года. Он сказал, что премьер-министр Абэ пригласил его, [Трамп] рассматривает это [приглашение]", - говорится в сообщении пула.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.