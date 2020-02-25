Самолеты ВВС Канады и США провели патрулирование границ двух стран в Арктике

Два истребителя ВВС Канады CF-18 и американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker провели патрулирование воздушных арктических границ двух стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), размещенном в понедельник на его странице в Twitter.

"Два CF-18 при поддержке KC-135 Stratotanker провели северное патрулирование, в том числе [проверку] радиолокационных станций, в рамках приверженности НОРАД обеспечению суверенитета Канады и США, который зависит от нашей способности обнаруживать и уничтожать угрозы в Арктике", - отмечается в сообщении.