Самолеты ВВС Канады и США провели патрулирование границ двух стран в Арктике

США 25 февраля 2020 04:13 (UTC+04:00)
Самолеты ВВС Канады и США провели патрулирование границ двух стран в Арктике

Два истребителя ВВС Канады CF-18 и американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker провели патрулирование воздушных арктических границ двух стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), размещенном в понедельник на его странице в Twitter.

"Два CF-18 при поддержке KC-135 Stratotanker провели северное патрулирование, в том числе [проверку] радиолокационных станций, в рамках приверженности НОРАД обеспечению суверенитета Канады и США, который зависит от нашей способности обнаруживать и уничтожать угрозы в Арктике", - отмечается в сообщении.

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