В штате Нью-Йорк подтвердили второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в штате Нью-Йорк, сообщил губернатор Эндрю Куомо в ход пресс-конференции, передает во вторник Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о первом случае коронавируса в этом американском штате, заболевшая посещала Иран.

"У нас есть случай в Уэстчестере, 50-летний мужчина... его анализы дали положительный результат", - заявил губернатор. Он отметил, что мужчина не посещал ни одной из стран, где зафиксированы вспышки заболевания.

Куомо сообщил, что власти сейчас отслеживают всех, с кем контактировал инфицированный.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.