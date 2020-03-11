В Массачусетсе объявили режим ЧС из-за распространения коронавируса

Американский штат Массачусетс объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заявил на пресс-конференции губернатор Чарли Бейкер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня я объявляю режим чрезвычайной ситуации в Массачусетсе. Это даст нам больше гибкости в принятии мер реагирования на эту вспышку", - сообщил Бейкер.

Ранее штаты Нью-Йорк, Калифорния, Вашингтон, Флорида, Орегон, Юта, Мэриленд, Кентукки уже объявили режим ЧС из-за коронавируса. Это делается в частности для того, чтобы иметь свободу действий в распределении финансирования на экстренные нужды.

По последним данным Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC), число случаев заражения COVID-19 в стране превысило 600, а 25 человек скончались.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.