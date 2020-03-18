Число жертв коронавируса в США достигло 100 человек
Число скончавшихся от нового коронавируса в США достигло 100, сообщает газета Washington Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число зараженных коронавирусом в США превысило пять тысяч, 85 человек умерли.
"На территории США не менее 100 человек погибли от очень заразного нового вируса", - пишет издание.
Сообщается, что число жертв может в возрасти в ближайшее время.
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