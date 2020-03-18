Число жертв коронавируса в США достигло 100 человек

Число скончавшихся от нового коронавируса в США достигло 100, сообщает газета Washington Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число зараженных коронавирусом в США превысило пять тысяч, 85 человек умерли.

"На территории США не менее 100 человек погибли от очень заразного нового вируса", - пишет издание.

Сообщается, что число жертв может в возрасти в ближайшее время.