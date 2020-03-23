Трамп рассказал, что вновь обсуждал с Си Цзиньпином коронавирус

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вновь обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином тему коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в воскресенье на брифинге в Белом доме.

"Я говорил [по телефону по теме коронавируса с председателем КНР] Си Цзиньпином, но не скажу когда конкретно. Он не желает этого [распространения вируса], но это случилось с Китаем, - отметил глава американской администрации. - Си Цзиньпин заявил мне, и об этом мне говорил министр сельского хозяйства США, Китай закупает большое количество нашей сельхозпродукции, несмотря на это все".

"Но скажу честно, я немного расстроен Китаем. Как сильно мне нравится Си Цзиньпин, их страна <...>, но они должны были сказать нам [заранее о коронавирусе]", - сказал Трамп.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 33 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 417 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.