Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на импорт нефти в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что может ввести пошлины на импорт нефти для защиты энергетического сектора страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я очень верю в нашу [американскую] энергетическую сферу, мы должны о ней заботиться. Если мне придется ввести пошлины на импорт нефти, я сделаю так, чтобы защитить тысячи, десятки тысяч рабочих и наши компании. Я сделаю то, что должен", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.