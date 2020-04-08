Трамп спрогнозировал развитие ситуации с пандемией в США

Следующая неделя в Соединенных Штатах будет тяжелой, однако ситуация с распространением коронавируса постепенно начнет улучшаться. С такой оценкой выступил во вторник президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение следующей недели - и я надеюсь, что намного больше времени это не займет, - ситуация начнет развиваться в обратную сторону", - убежден глава государства.

"Даже во время этой болезненной недели мы наблюдаем убедительные проблески надежды. Эта неделя будет очень тяжелой. И следующая неделя, по крайней мере часть следующей недели - а вероятно, она вся - [будет болезненной]. Знаете, если один человек умирает, то это болезненная неделя", - добавил Трамп.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 386 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 12 тыс. человек.